В Москве скончалась социолог Елена Башкирова
В Москве на 76-м году жизни ушла из жизни ученый, социолог Елена Башкирова. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба исследовательской компании «Башкирова и партнеры».
Прощание с Башкировой состоится 6 июля в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе. Церемония начнется в 10:45 мск.
Специалист стояла у истоков создания школы социологии в России. Была первым ученым секретарем Института социологии Российской академии наук СССР, заведующей сектором международных сравнительных исследований этой организации.
С 1992 года ученый руководила собственной исследовательской компанией.
Социолог была членом международных профессиональных союзов ESOMAR, EAPC, IAPC, ISA, IPSA, WAPOR. Она руководила сотнями крупнейших российских и международных исследовательских проектов, в том числе от Европейской комиссии (Евробарометр), ЮНЕСКО (Мировые ценности) и другими.
Башкирова воспитала в семье три поколения социологов.