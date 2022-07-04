«Российская креативная неделя» анонсировала программу тематических площадок Форума

С 7 по 10 июля в парке Горького пройдет третий форум «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW) — ключевое событие в сфере креативных индустрий. В пространстве Форума будут работать 8 тематических площадок, на которых соберутся представители 14 креативных отраслей

Впервые на «Российской креативной неделе» будет работать отдельный павильон Красноярского края — регионального стратегического партнера Форума. Поддержкой и продвижением креативного бизнеса в Красноярском крае занимается Сибирский институт развития креативных индустрий. Гостям презентуют креативные индустрии региона и перспективы их развития. А уже в октябре Красноярский край будет принимать Форум у себя в гостях на второй «Российской креативной неделе — Сибирь». Соглашение об этом событии между оргкомитетом «Российской креативной недели» и правительством Красноярского края будет подписано в рамках RCW в парке Горького.

Так же, в первый раз, на Форуме предстанет павильон «Место встречи VK»: здесь расскажут о таких индустриях, как IT, компьютерная графика, разработка игр, социальные сети, контент, образование.

Со своим павильоном в Парке Горького, как и предыдущие годы, будет и площадка Москвы — Created in Moscow.

На «Российской креативной неделе» пройдут тематические дни. Главы регионов специально приедут в Москву, чтобы принять участие в сессиях Деловой и тематической программ. Среди них — делегации из Калининградской области, Краснодарского края, Республики Саха, ЯНАО, Новгородской области, Тюменской области и других.

Организаторы «Российской креативной недели» озвучат результаты социального опроса — аудита креативных индустрий, проведенного накануне Форума.

Каждый день на площадках мероприятия представители креативных индустрий, бизнеса и власти будут обсуждать актуальные вопросы развития креативного сектора экономики и его поддержки со стороны государства в период глобальной трансформации.

Марина Абрамова, директор форума «Российская креативная неделя»: «Основными темами дискуссий на площадках Форума в этом году станут новые векторы развития креативного сектора, влияние санкций, импортонезависимость и пути ее достижения, аудит креативных индустрий с целью создания перечня необходимых мер поддержки. «Российская креативная неделя» входит в программу мероприятий Года культурного наследия народов России. И тема культурного кода и идентичности российских креативных индустрий будет ключевой на всех площадках. Также будет обсуждаться социальная ответственность креативного бизнеса. Эксперты расскажут, как кино, музыка, дизайн, театр, медиа и другие индустрии формируют общественные ценности, какие ролевые модели транслируют и какие существуют эффективные инструменты работы со сложным контентом для разных видов аудиторий».

На площадке «IT, компьютерная графика и разработка компьютерных игр» пройдут дискуссии, посвященные защите интеллектуальной собственности в условиях санкций и контрсанкций, интерфейсам будущего, которые меняют продуктовый дизайн, а также другим актуальным темам.

В павильоне «Новые медиа, маркетинг и коммуникации» на панельной дискуссии «Культурно поговорили. Эксперты обсудят как медиа освещают повестку российских креативных индустрий. Также на площадке расскажут, что такое нейромаркетинг на примере практики нейролаборатории «СберМаркетинг». Еще одно яркое событие площадки — панельная дискуссия «Доминирование телеграм-каналов над федеральными СМИ» с участием главных редакторов различных каналов. На площадке «Образование в креативных индустриях» при поддержке Федерального центра развития профессионального образования в сфере креативных индустрий ИРПО состоится проектная сессия «Внедрение модели колледжа креативных индустрий в субъектах РФ. На площадке «Музыка и саунд-дизайн» пойдет речь о монетизации музыкальных произведений с учетом различных жанров, возрастной, гендерной и региональной ориентации, о лучших практиках создания креативных пространств в регионах.

В павильоне «Издательское дело и журналистика» издатели, писатели, представители книжных магазинов обсудят, что будет с книжным миром в новой реальности: как повлияют санкции на работу российских издательств, какие темы в литературе будут преобладать и как книжники будут адаптироваться к происходящему. В пространстве «Архитектура и урбанистика, дизайн, мода и искусство» состоится дискуссия о самоидентичности российского дизайна и искусства, круглый стол о замещении на российском рынке ушедших брендов, интеллектуальный стендап «Говорит дизайн» от лучших практиков индустрии. В павильоне «Спецпроекты» на набережной парка Горького в Москве пройдут более 20 мероприятий для молодых специалистов креативных индустрий. В программе примут участие более 80 спикеров.

Онлайн-трансляции событий будут доступны на сайте: creativityweek.ru и в официальной группе Форума «ВКонтакте»: vk.com/creativeweek.

В дни работы Форума следите за текстовой трансляцией событий «Российской креативной недели» в официальном Telegram-канале: t.me/creativecontext.

Организаторы:

АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и «Роскультцентр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.