Лавров про отсутствие у Финляндии выбора в вопросе размещения баз НАТО

Лавров про отсутствие у Финляндии выбора в вопросе размещения баз НАТО

2022-07-04 14:52:53

2022-07-04 14:52:53

2022-07-04 14:52:53

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