Российские звезды записали аудиогид по Москве для велосипедистов

Ирена Понарошку, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев и Светлана Бондарчук записали аудиогид по Москве для велосипедистов.

Вело-аудиогид «Electra Культура» можно использовать для самостоятельной прогулки по историческим местам или ознакомиться с ними прямо из дома, по пути на работу или учебу. Участие в записи гидов приняли участие деятели культуры, популярные исполнители и музыканты, спортсмены и телеведущие.

Инициатива приурочена к предстоящему 875-летию Москвы в качестве подарка всем велолюбителям. А сами экскурсии подготовлены столичными краеведами вместе с городским порталом «Типичная Москва». Они включают исторические места Москвы, памятники архитектуры и личные истории знаменитых людей, связанные с маршрутами.

Разработанные маршруты лучше всего характеризуются одним словом — «погружение». Аудиогид словно читает ткань города и находит в нем самое необычное, то, что обычно скрыто от глаз горожан и гостей столицы. И, несомненно, каждое из мест, заново открываемых для участников тура, станет прекрасным объектом для индивидуального досуга с музыкантами, художниками, исполнителями, спортсменами и артистами.

В мобильном приложении, где размещены аудиогиды, уже доступны маршруты с участием, Ирены Понарошку, Сергея Лазарева, Елены Летучей, Александра Панайотова, Вани Дмитриенко и Светланы Бондарчук. Вместе с популярным исполнителем и актером Сергеем Лазаревым слушатели познакомятся с насыщенным литературой̆ и искусством маршрутом от Триумфальной площади до Библиотеки имени Ленина. Всего в маршруте 23 точки, а проехать его на велосипеде получится примерно за 25–30 минут.

Популярная телеведущая и журналистка Ирена Понарошку познакомит велосипедистов с маршрутом «Музеон – ГУМ». В ходе прогулки слушатели познакомятся с историей парка Музеон, услышат личные воспоминания, связанные с парком, проедут по Якиманской и Болотной набережной через Репинский сквер до Балчуга, пересекут Москву-реку и полюбуются масштабным парком «Зарядье» с Большого Каменного моста.

Молодой и талантливый музыкант Ваня Дмитриенко познакомит слушателей гида с маршрутом по историческому центру Москвы от Старого Арбата через бульвары и набережные до парка Музеон. Поделится впечатлениями от Пречистенской набережной и арт-кластера «Красный Октябрь».

Телеведущая и продюсер Елена Летучая проведет велосипедистов до Цветного бульвара, расскажет о крупнейшем в Европе фудмолле Москвы и поделится впечатлениями о Тверской и Маяковской улицах.

Мастер вокальной импровизации, популярный исполнитель и композитор Александр Панайотов подготовил аудиогид по парку Горького. Познакомит слушателей аудиогида с неизвестными фактами, расскажет о Музее Гараж, историю ротонды на Пушкинской набережной и раскроет личные истории, связанные с самым популярным парком Москвы. А Светлана Бондарчук расскажет о том, почему Патриаршие пруды — лучшее и самое любимое место в Москве. Раскроет секреты любимых мест в самом центре столицы.