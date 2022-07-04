В РФ могут ужесточить меры против нелегальной торговли вейпами

В правительство России направили обращение с просьбой ужесточить регулирование производства и торговли электронными сигаретами и жидкостями к ним. Практически все проданные в России в 2021 году электронные сигареты и 68% жидкостей для их заправки относились к нелегальной продукции. Акцизные сборы были уплачены лишь с 15 тыс. электронных сигарет из проданных на рынке 67,1 млн штук, сообщает телеканал «Известия». За три года рынок вейпинга по своим оборотам вырос почти в 50 раз. В 2021-м отрасль заработала на продаже никотиносодержащих изделий 1,4 трлн рублей. До конца года у отрасли могут появиться отдельные коды ОКВЭД и ОКПД. С инициативой выступил Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий.

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