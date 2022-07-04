Московский производитель кабелей внедрит отечественную IT-систему

Производитель кабельно-проводниковой продукции «Москабельмет» протестирует отечественную IT-систему, которая поможет повысить эффективность работы предприятия. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

IT-система будет функционировать на основе промышленного сетевого шлюза от НПО «Адаптивные промышленные технологии» (Апротех) — дочерней компании «Лаборатории Касперского». Отмечается, что шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway (KISG) 100 обладает кибериммунитетом — устойчивостью к большинству видов кибератак, что обеспечивает защищенность данных и их безопасную передачу.

Внедряемое устройство собирает информацию о технологических параметрах оборудования, конвертирует ее и передает на платформу «1С:ERP». Та, в свою очередь, визуализирует данные в удобной форме для анализа и последующего принятия решений в части оптимизации и затрат ресурсов, а также предотвращения простоев и нештатных ситуаций.

Данное IT-решение включено в «Банк технологий» — московский реестр новейших технологических решений, используемых в промышленности. Сейчас в него входят более 150 проектов.

Договоренность о цифровой оптимизации процессов на производстве группы компаний «Москабельмет» была достигнута на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор ГК Павел Моряков, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский и гендиректор «Апротех» Максим Карпухин.

По словам Овчинского, московские производители проводят «непрерывную работу по внедрению современных технологий в процессы создания собственной продукции». «Все чаще в этом им помогают локальные разработчики, решения которых обеспечивают качественный подход к цифровизации и оптимизации производств», — добавил он.