Реклама
Прямой эфир
Мир
В Испании предрекли тяжелую зиму из-за проблем с поставками газа
Мир
В Польше уличили украинских беженцев в желании наживиться на пособиях
Общество
В Росздравнадзоре заявили о достаточном объеме вакцин от кори и краснухи
Мир
Росгвардия нашла доказательства работы наблюдателей ОБСЕ на спецслужбы Украины
Общество
В Минздраве заявили о невлиянии прекращения MSD поставок на доступность вакцинации
Мир
Одним из погибших при стрельбе в Копенгагене оказался гражданин РФ
Мир
Парламент Узбекистана проголосовал за сохранение статуса Каракалпакии
Мир
Авторы NI предупредили США о новых вызовах от России
Происшествия
В Туве задержаны 15 приверженцев АУЕ
Общество
Россия снимет ограничения по COVID-19 на пересечение границы с 15 июля
Происшествия
В Якутии из-за падения экрана и декораций пострадали 18 человек

Московский производитель кабелей внедрит отечественную IT-систему

0
Фото: «Москабельмет»
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Производитель кабельно-проводниковой продукции «Москабельмет» протестирует отечественную IT-систему, которая поможет повысить эффективность работы предприятия. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

IT-система будет функционировать на основе промышленного сетевого шлюза от НПО «Адаптивные промышленные технологии» (Апротех) — дочерней компании «Лаборатории Касперского». Отмечается, что шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway (KISG) 100 обладает кибериммунитетом — устойчивостью к большинству видов кибератак, что обеспечивает защищенность данных и их безопасную передачу.

Внедряемое устройство собирает информацию о технологических параметрах оборудования, конвертирует ее и передает на платформу «1С:ERP». Та, в свою очередь, визуализирует данные в удобной форме для анализа и последующего принятия решений в части оптимизации и затрат ресурсов, а также предотвращения простоев и нештатных ситуаций.

Данное IT-решение включено в «Банк технологий» — московский реестр новейших технологических решений, используемых в промышленности. Сейчас в него входят более 150 проектов.

Договоренность о цифровой оптимизации процессов на производстве группы компаний «Москабельмет» была достигнута на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор ГК Павел Моряков, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский и гендиректор «Апротех» Максим Карпухин.

По словам Овчинского, московские производители проводят «непрерывную работу по внедрению современных технологий в процессы создания собственной продукции». «Все чаще в этом им помогают локальные разработчики, решения которых обеспечивают качественный подход к цифровизации и оптимизации производств», — добавил он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022