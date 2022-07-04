Реклама
Прямой эфир
Общество
Погода в Москве смягчится к концу недели
Спорт
Организаторов Уимблдона оштрафовали на $1 млн за недопуск российских теннисисток
Мир
Турецкая партия развернула кампанию по выходу страны из НАТО
Общество
Новый электрический катамаран «Экокрузер» успешно спустили на воду
Экономика
PepsiCo запустила продажи Evervess и Frustyle вместо Pepsi
Мир
The Times призвала активнее поддерживать Украину оружием
Мир
Посол России в КНР заявил о необходимости расширения Совбеза ООН
Экономика
Минфин предложил уменьшить расходы по госпрограммам на 1,6 трлн рублей
Общество
Хоккеиста Федотова привезли в Северодвинск для прохождения военной службы
Происшествия
Незаконную перевозку 16 бивней мамонта пресекли в Якутии
Мир
Посол Сирии назвал важным подключение страны к платежной системе «Мир»

Спецназ Росгвардии обнаружил доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022