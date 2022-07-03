Оперный певец Юрий Григорьев умер в Москве

В Москве в возрасте 82 лет скончался оперный певец Юрий Григорьев. Об этом 3 июля сообщил источник «Известий».

Народный артист РСФСР с 1968 по 1990 год являлся солистом, а с 1999 по 2001 год — художественным руководителем Большого театра России. Он известен как советский и российский оперный певец, теоретик искусства, доктор искусствоведения, педагог.

Любителям оперного искусства знаком как исполнитель партий князя Игоря в опере «Князь Игорь», Грязного в «Царской невесте», графа Альмавива в «Свадьбе Фигаро», Риголетто в «Риголетто», Амонасро в «Аиде» и других произведениях.

Юрий Григорьев также являлся членом жюри престижных международных конкурсов — имени М.И. Глинки, имени П.И. Чайковского в Москве, имени Ф.И. Шаляпина в Казани, имени Виотти в Италии и других.

Певец родился 6 августа 1939 года в Днепропетровске, на Украине. В 1960 году поступил в Львовскую государственную консерваторию имени Н.В. Лысенко (класс профессора О. Дарчука), а в 1964 году был переведен в Ленинградскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова, которую окончил в 1966 году по классу профессора В. Луканина. С 1979 года преподавал в Московской государственной консерватории имени П. Чайковского (с 1996 года — профессор). Среди его учеников — солисты Большого театра Игорь Морозов, Екатерина Морозова, Николай Казанский, Николай Семенов и другие.