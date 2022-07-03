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Стало известно о гибели двух человек в перестрелке в Халтом-Сити

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Два человека погибли, еще четверо ранены в результате перестрелки в американском Халтом-Сити. Трое пострадавших являются сотрудниками полиции, передает телеканал «Известия». По словам сержанта, выстрелы раздались через шесть минут после прибытия на вызов. Что стало причиной стрельбы, пока неизвестно.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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