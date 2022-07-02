Корреспондент «Известий» показал позиции националистов в Авдеевке

Кадры, на которых запечатлены позиции вооруженных украинских формирований, в субботу, 2 июля, показал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«Отсюда до позиций ВСУ около 1,5–2 км. Сейчас мы наблюдаем Авдеевский коксохимический завод. Вокруг как раз и располагаются формирования Украины, периодически по ним наносятся авиа- и артиллерийские удары. Прямо при нас было несколько прилетов. Кроме того, вся эта территория буквально насыщена бойцами разных подразделений как России, так и ДНР, поэтому противнику за горизонтом спокойной жизни здесь на дают», — передает корреспондент.

Один из бойцов Народной милиции ДНР рассказал, что боевики обычно прячутся в подвалах жилых домов или на нижних этажах многоэтажек. Он также сообщил, что глобальных подкреплений на позиции в Авдеевку сейчас не наблюдается.

1 июня представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что националисты Украины выпустили по Пантелеймоновке, Михайловке и Ясиноватой 50 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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