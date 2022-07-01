В Псковской области 149 человек за неделю обратились к медикам из-за укусов клещей

За неделю 149 человек обратились к медикам из-за укусов клещей в Псковской области. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Среди пострадавших — 35 детей.

Как отмечается в материале, по сравнению со средними недельными показателями количество обращений снизилось на 19,1%.

Ранее, 29 июня, врач приемного отделения инфекционной клинической больницы № 2 департамента здравоохранения Москвы, врач-инфекционист высшей категории Елена Костыгова посоветовала после прогулок на природе внимательно и даже с лупой осматривать тело на наличие клещей.