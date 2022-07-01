Посещение лесов ограничат в Московской области из-за риска пожаров

В Московской области будет ограничен доступ на земли лесного фонда в связи с высоким классом пожарной опасности. На природных территориях усилено патрулирование.

Ограничение будет действовать со 2 по 8 июля на территориях лесного фонда. Кроме того, в леса ограничен въезд транспортных средств, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный комитет лесного хозяйства.

На диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных станциях организовано ежедневное дежурство ответственных лиц. Силы пожаротушения приведены в повышенную готовность.

С начала недели в Московской области произошло девять пожаров, их общая площадь составила 1,45 га. В ликвидации возгораний участвовали 77 человек и 38 единиц техники.