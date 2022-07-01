В Ижевске начнут штрафовать за парковку на газонах

В Ижевске с 1 июля перестал действовать временный запрет на штрафы водителей, паркующихся на газонах во дворах. Штраф составит 2 тыс. рублей.

Впервые мораторий ввели 1 апреля 2021 и с тех пор его трижды продлевали. Жителям давали время определиться с местами для парковок во дворах домов. При этом мораторий не касался муниципальных земель.

В итоге жители 465 домов на общих собраниях определили конкретные места для стоянок, после чего протоколы собраний передали в административную комиссию, чтобы в будущем водителей припаркованных там автомобилей не наказали.

Также, как отмечает ИА «Сусанин», в правилах благоустройства появилось новое понятие «гостевая стоянка», чтобы у жителей появилась возможность организовывать парковки на землях муниципалитета.

Речь идет об открытых площадках для легковых автомобилей посетителей жилых зон. Они не предусматривают ограждения и шлагбаумы. Получить участок земли под эти цели можно бесплатно.