На ПМЮФ-2022 подвели итоги «Шахматной гостиной»

Более 200 человек приняли участие в мероприятиях «Шахматной гостиной», работающей на X Петербургском международном юридическом форуме.

Проректор Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева Андрей Винницкий стал победителем блицтурнира по шахматам Roscongress Cup, организованном для участников Форума. Второе место занял адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Борис Грузд. Бронзовый призер — председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов. Также участники ПМЮФ-2022 приняли участие в сеансе одновременной игры с международным гроссмейстером Алексеем Луговым.

Организаторы мероприятий РК-Спорт и Спортивной федерацией шахмат Санкт-Петербурга.