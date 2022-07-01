Робота-буфетчицу Дуняшу привезли в Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде появилась робот-буфетчица Дуняша. Они будет обслуживать посетителей одного из кафе около колеса обозрения на Сенной.

Правда, пока новинку не ввели в действие, сообщили местные жители на официальной странице колеса обозрения. В ответ представители колеса обозрения рассказали, что Дуняшу действительно доставили к месту ее будущей работы, но пока тестируют и настраивают.

Уже известно, что робот-буфетчица будет готовить кофе, подавать мороженое или угощать освежающими напитками. Она также способна рассказать интересные факты, прочитать сказку и предложить сделать совместное селфи, пишет ИА «НьюсНН».

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин познакомился с Дуняшей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Она предложила главе региона выпить кофе и съесть мороженое.

Изобретение представляет собой робота в виде девушки со светлыми волосами и в розовом платье в горошек, которая не только стоит за прилавком и выполняет свою работу, но еще и общается со своими гостями.