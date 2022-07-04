Брать или не брать

Первое полугодие 2022 года ознаменовалось снижением многих мировых рынков акций. Так, американский S&P 500 к середине июня терял более 20% с ранее достигнутых максимумов, высокотехнологичный NASDAQ — более 30%. Если заглянуть «под капот», то многие спекулятивные бумаги пострадали еще сильнее — ряд популярных акций ковидной эпохи потерял от 50 до 90%. В чем причина такого снижения и пора ли покупать? Давайте разберемся.

Ключевым фактором роста макроэкономической неопределенности, который давит на рискованные активы с осени прошлого года, стал сильный всплеск инфляции в развитых странах. Многие аналитики предрекали рост инфляции с 2009 года, с запуска первой программы QE (количественного смягчения) ФРС США. Однако номера программ QE сменялись один за другим, а инфляция все не приходила и не приходила. Отчасти это можно было объяснить тем, что спрос в экономике действительно оставался слабым еще много лет после мирового финансового кризиса-2008 и стимулирующие меры действительно были нужны.

Так или иначе, к 2020 году большинство глав мировых ЦБ и правительств уверовали в то, что риск инфляции в современном мире стремится к нулю. И в ответ на вызовы ковидных локдаунов не придумали ничего лучше, чем приступить к буквальному печатанию денег и раздаче их всем подряд. Одновременно предложение товаров снизилось в связи с логистическими сложностями и жесткой антиковидной политикой Китая. На этот раз простейшие законы экономики сработали без осечек — когда выросшая масса денег преследует сократившееся количество товаров, единственным неизбежным решением этого уравнения становится рост цен.

В целом акции как класс активов способны неплохо переносить периоды повышенной инфляции. Многие бизнесы могут перекладывать растущие издержки на потребителей, да и рост в цене недвижимости и иных капитальных активов на балансе может поддерживать котировки. Но есть нюансы.

Первый заключается в том, что увеличение инфляции, после того как она была очень низкой много-много лет, — это сильный рост неопределенности. А любой рост неопределенности не способствует высокой оценке финансовых активов. Второй — возможность перекладывать инфляцию на потребителя существует в условиях сильной экономики и сильного потребительского спроса. Если экономика скатывается в рецессию, то инфляция начинает сильно давить на маржу и финансовые результаты компаний. С чего бы экономике скатиться в рецессию? В реальность инфляции наконец-то поверила ФРС, которая долгое время считала ее «преходящей». И бороться с инфляцией ФРС может одним единственным способом — как раз попытавшись затормозить экономику повышением процентных ставок.

Отмечу, что покончить с эрой нулевых ставок Федрезерв уже несколько раз пытался. И каждый раз пасовал на фоне снижения котировок на рынках акций. Может быть, и в этот раз? Возможно. Но нынешняя ситуация отличается от предыдущих тем, что вопрос инфляции для США становится острополитическим. Многие простые американцы возлагают ответственность за потерю своей покупательной способности на современную администрацию. Показателем того, что в этот раз монетарные власти США будут готовы идти «до победного» в вопросе повышения ставок, стало и июньское решение ФРС увеличить ключевую ставку сразу на 0,75%, впервые с 1990-х годов. Рост ставок, ожидания его продолжения, опасения сильного замедления экономики или даже рецессии создают очень сложные условия для рынка акций США.

Рост ставок давит на котировки акций с двух сторон. С одной стороны, ставка дисконтирования будущих денежных потоков является неотъемлемой частью оценки любого финансового актива. Чем выше ставка, тем деньги «сегодня» ценнее по сравнению с деньгами «через год», а уж тем более «через 10 лет». Поэтому, при прочих равных, при росте ставок акции и бонды дешевеют. Особенно сильно дешевеют те активы, денежные потоки от которых ожидались в очень отдаленном будущем. Как пример — столетняя облигация или акция неприбыльной компании, которая может стать прибыльной через несколько лет. С другой стороны, если рост ставок действительно приведет к замедлению экономики или рецессии (а только так он сможет воздействовать на инфляцию), то у компаний ухудшатся финансовые результаты, что тоже не способствует оптимизму инвесторов.

Стоит ли покупать подешевевшие акции? На мой взгляд, широкий рынок США (индекс S&P 500) с текущих уровней может дать хороший результат инвестирования на горизонте трех-пяти лет. Оценка уже снизилась до вполне приемлемых уровней, а самая сильная и конкурентная экономика мира в конечном итоге адаптируется ко всем сложностям и вызовам. Другой вопрос, что для граждан РФ инвестирование в зарубежные рынки стало сопряжено не только с риском колебаний стоимости ценных бумаг, но и с риском произвольных «заморозок», даже если инвестор не входит ни в какие санкционные списки. Брать или не брать на себя такой риск, должно стать личным решением каждого инвестора.

Лучшим решением, мой взгляд, станет покупка российских акций. Отечественные бумаги также сильно подешевели с начала года, но при этом оценка нашего рынка находится не просто на низких, а на рекордно низких уровнях, ЦБ РФ не ужесточает, а смягчает денежную политику, а риск «заморозки» отсутствует. Российский рынок также стал в большей мере «изолирован» от колебаний рынков мировых и сможет расти, даже если на рынке США еще какое-то время будут властвовать биржевые «медведи».

Автор — директор по инвестициям УК «Открытие»

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