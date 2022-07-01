Три человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Липецкой области
Три человека доставлены в больницу после ДТП с мотоциклом в Липецкой области. По факту аварии проводится проверка.
ДТП зарегистрировано на Усманской автотрассе. На развилке трех дорог около светофора автомобиль «Лада» столкнулся с мотоциклом. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда.
30-летний мотоциклист, его 25-летний пассажир, а также 44-летняя женщина-водитель легковушки доставлены в больницу, уточняет LipetskMedia.
Всего за сутки в различных авариях пострадали 13 человек. В Долгоруковском районе 21-летний водитель мопеда пострадал при наезде на ограждение. В Липецке при наезде автомобилей пострадали два 14-летних подростка.