Экстренные службы ХМАО и ЯНАО готовятся к пожароопасному сезону

Пожароопасный период ожидается в июле на территории ЯНАО и ХМАО. Об этом сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства, ссылаясь на собственные данные и долгосрочный прогноз температуры и осадков от Гидрометцентра.

В ведомстве уточнили, что повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности не исключена в западной части Ямало-Ненецкого округа, а также в северо-западной части Ханты-Мансийского автономного округа, пишет ИА «Ура.ру».

Тем временем, в Надымском районе ЯНАО отменили режим ЧС, введенный в конце прошлой недели и-за пожаров в лесах. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что дым от природных пожаров накрыл Тынду в Амурской области. Вблизи города локализовано два природных возгорания. Особый противопожарный режим действует в Тындинском округе, Зее, Зейском, Магдагачинском, Селемджинском, Сковородинском и Мазановском районах.