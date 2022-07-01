Глава МИД Финляндии прогнозирует сроки вступления страны в НАТО

МИД Финляндии назвал новые сроки вступления в НАТО. Глава министерства Пекка Хаависто считает, что процедура не завершится раньше осени, передает телеканал «Известия». Однако протокол о присоединении в Брюсселе могут подписать уже в ближайшие дни. Тем не менее процесс ратификации в 30 национальных парламентах может занять длительное время. Заявки на вхождение в НАТО Финляндия и Швеция подали 18 мая. Приглашение на вступление страны должны были получить на саммите альянса в Мадриде, но Турция воспользовалась правом вето. Позже президенты Финляндии и Турции провели переговоры. По итогам был подписан меморандум. Документ позволяет Стокгольму и Хельсинки войти в НАТО.

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