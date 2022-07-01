В России появились вакансии для специалистов по параллельному импорту
Первые вакансии для специалистов по параллельному импорту появились в России. Как сообщает ресурс по рынку труда, в Москве требуются ведущий экономист и менеджер по закупкам. Предлагаемая зарплата — от 100 тыс. рублей. на руки. В Санкт-Петербурге открыта вакансия логиста по мультимодальным перевозкам, предлагают от 80 тыс. рублей, передает телеканал «Известия». В России на сегодняшний день открыто почти 200 резюме с упоминанием параллельного импорта.
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