«Столото» объявил победителей первого этапа ежегодного конкурса грантов для НКО

Подведены итоги первого этапа ежегодного конкурса грантов для некоммерческих организаций, организованного распространителем всероссийских государственных лотерей «Столото», сообщили в пресс-службе компании. В 2022 году конкурс проходит в два этапа. Общая сумма, выделенная «Столото» для победителей конкурса грантов в 2022 году, составит 4 млн рублей.

Как сообщили представители «Столото», в общей сложности на конкурс были поданы 89 заявок. По итогам оценки проектов, поданных на конкурс во II квартале 2022 года, Совет по благотворительной деятельности «Столото» выбрал четырех победителей, каждый из которых получит грант в размере 500 тыс. рублей. Таким образом, в рамках первого этапа конкурса будет распределено 2 млн рублей. Оставшиеся 2 млн рублей будут распределены между победителями второго этапа.

Победителями первого этапа конкурса грантов «Столото» стали московский «Фонд борьбы с лейкемией», Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Инты, Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Мачеха Волгоградской области и фонд помощи тяжелобольным и обездоленным детям «Дети.мск.ру».

«Если в прошлом году на конкурс грантов было подано 70 заявок, то в этом году — уже 89. Как и в прошлом году, было принято решение распределить средства между несколькими проектами, так как такой подход позволяет оказать помощь сразу по нескольким направлениям и помочь большему числу тех, кому нужна поддержка. Мы рады, что у нас есть такая возможность», — отметила директор по специальным и спонсорским проектам «Столото» Оксана Тубман.

«Столото» проводит ежегодный конкурс заявок на поддержку благотворительных проектов с 2021 года. Реализация корпоративной программы социальной ответственности «Столото» проходит в рамках собственных средств, выделяемых сверх целевых отчислений на развитие физической культуры и спорта, объем которых на конец 2021 года составил 17,6 млрд рублей.

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Стoлото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося вклад в улучшение качества жизни россиян.