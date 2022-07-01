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9 июля парк «Сказка» отмечает День рождение

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Фото: пресс-служба парка «Сказка»
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9 июля 2022 года, в субботу парку развлечений «Сказка» исполнится 6 лет. Парк был основан как площадка для семейного отдыха горожан и гостей столицы, но со временем стал настоящим коммуникационным хабом, объединяющим поколения.

Экстремально-позитивная программа, приуроченная к празднованию дня рождения парка «Сказка» начнется в 14:00 по московскому времени на сцене главной площади парка.

Хедлайнер сказочного события — Группа RASA задаст ритм праздника. Прозвучат всеми любимые композиции — «Танцы под фонарём», «Пчеловод», «Фиолетово» и др.

Академия популярной музыки Игоря Крутого, Академия «Эстрада teens», эстрадный театр «Альт», театр эстрадной песни Мечта, продюсерский центр «Юный артист», участники «ШоуГолос. Дети», детского Евровидения и танцевальный коллектив «Art people show» специально приедут зарядить гостей парка яркими эмоциями. Певцы и блогеры: Рома Риччи, Арман Грас, Тая Скоморохова, Анна Якубук и Настя Star найдут время для поздравления любимого парка и общения с гостями. Для самых маленьких участников события состоится шоу с дрессированными альпака и ламами.

Появившийся в России три года назад новый вид экстремального спорта бокинг, смысл которого заключается в прыжках на «подпружиненных ходулях» — джамперах представят яркие его представители — коллектив «Jump Performance». Не позволят снизить градус эмоций артисты цирка — дуэт «BroBarmen show» с уникальными трюками и акробатическими номерами.

На протяжении всего праздника будут разыгрываться подарки от постоянных Партнеров парка

Ежегодно в Москве по адресу улица Крылатская, 18 на 8 Га парк принимает более миллиона гостей. Инфраструктура парка включает более 60 развлечений для любого возраста и времени года и позволяет проводить более 150 масштабных мероприятий и фестивалей с бесплатным доступом. С момента открытия парк стал одним из самых востребованных представителями поколения Alfa мест мегаполиса для празднования дней рождения.

За 2021 год парк «Сказка» стал победителем сразу двух независимых премий: «Прорыв года» в номинации «Социальный предприниматель года» и «Золотой медвежонок» в номинации «Лучшее пространство для детей и семей с детьми», но главным достижением коллектив парка и гости единогласно считают рождение 24 июля малыша Пако у пары влюбленных альпак.

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