Яир Лапид выступил в должность премьера Израиля

Яир Лапид официально вступил в должность премьер-министра Израиля, передает телеканал «Известия». Лидер партии «Еш Атид» стал 14-м премьером страны. Ранее израильский Кнессет после многодневного обсуждения одобрил законопроект о самороспуске. Тогда теперь уже бывший пример-министр Нафтали Беннет передал дела Лапиду.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.