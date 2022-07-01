На детском языке

Владимир Путин поручил уже с предстоящего учебного года ввести в российских школах пост советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Начну с очевидного. В 90-е годы появился лозунг, что школа вне политики. Это был абсолютно необходимый посыл для своего времени: в обществе царил полный раздрай. Нельзя было допустить, чтобы все политические склоки перенеслись и в школу. Но получилось так, что тогда вместе с водой выкинули и ребенка. Ликвидировали де-факто воспитательную работу в школах.

Очевидно, что нынешнее поручение президента абсолютно правильное. Необходимо восстанавливать воспитательную работу. Но тут я бы обратил внимание на несколько обстоятельств.

Во-первых, одним введением такой должности мы проблему не решим. Если брать советские времена, то в школах были заместители директора по воспитательной работе, комсомольские организации, пионервожатые. Но жизнь и общество сейчас очень сильно изменились, восстанавливать те практики просто бессмысленно.

Сегодня этих советников, заместителей директора, как бы их ни называли, необходимо учить, причем серьезно. Учить работать с учителями, искать, как на их уроках по конкретным предметам можно заниматься воспитанием детей, что для этого можно сделать. Речь, конечно же, в первую очередь, о гуманитарных дисциплинах. Хотя были хорошие тексты и о том, как воспитывает математика, физика или химия. То есть первое направление — взаимодействие с учителями, чтобы помогать им вносить в уроки моменты, связанные с воспитанием наших детей.

Второй момент — это внеурочная деятельность. Которую тоже надо организовывать вместе с учителями и родителями. И вот здесь воспитание — дело не только школы, но и семьи. И школа, и родители должны вместе заниматься воспитанием подрастающего поколения. Внеурочная деятельность может быть самая разная. Посвященная памятным датам, не только политическим или историческим, но и, например, литературным. Она может быть связана с театром, со сценой в школе, с музеями и так далее. В целом школа умеет это делать.Советник должен быть координатором такой работы. Его надо учить, как работать с родителями, с учителями, что делать на уроках, а что после уроков, вне уроков.

Не секрет, что времяпрепровождение ребят вне школы гораздо больше влияет на их воспитание, чем усилия родителей и педагогов. Поэтому нужно брать на себя обязательства и по «пригляду» за детьми: а чем они занимаются вне школы и вне семьи. В этом вопросе могут прийти на помощь самые разные общественные организации. К ним я бы отнес не только разные волонтерские формы взаимодействия, безусловно, очень полезные. Но и организации в сфере туризма, спорта и так далее.

Чтобы это случилось на практике, педагогическим психологам, учителям, которые этим успешно занимаются (а такие есть) и ученым необходимо написать серьезные рекомендации по организации работы советников. И только лишь написать — мало. Надо еще и научить по ним действовать. В каждом регионе.

На мой взгляд, ни возраст, ни опыт не являются решительным фактором успешности этой работы. В первую очередь человек на этой должности должен уметь слышать и слушать. Не говорить. Говорить у нас все умеют. А слышать и слушать. Дети сейчас совсем другие, чем 15 лет назад. Поэтому человек, которому доверена воспитательная работа, должен уметь разговаривать с подростками на их языке. Я сейчас не про подростковый сленг. Его надо знать, но не всегда нужно им пользоваться. Но важно понимать, какие проблемы они сейчас решают, что им важно, а что нет. И в этом плане молодой ты или старый, опытный или не очень, не так важно. Важно, еще раз подчеркну, слышать и слушать, понимать и уметь разговаривать с подрастающим поколением.

Если мы не будем всерьез работать, учить этого советника, как взаимодействовать с учителями, с детьми, с родителями, мы можем свести всю воспитательную работу к перечню мероприятий, которые будут проводить школы по праздничным дням, формализовать ее. А это — самая главная угроза воспитательному процессу в школе.

Автор — руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, академик РАО

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора