МИД: Минск и Москва будут противодействовать любым попыткам вмешательства в свои внутренние дела

МИД: Минск и Москва будут противодействовать любым попыткам вмешательства в свои внутренние дела

2022-06-30 16:18:16

2022-06-30 16:18:16

2022-06-30 16:18:16

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