Умер двукратный обладатель Кубка мира по бобслею Дмитрий Степушкин

В Москве в возрасте 46 лет скончался дважды обладатель Кубка мира по бобслею Дмитрий Степушкин, сообщает пресс-служба Федерации бобслея России в четверг, 30 июня.

«Дмитрий — легенда отечественного бобслея, один из лучших разгоняющий в истории. Поверить в то, что его с нами больше нет, невозможно. Дмитрий дал согласие войти в штаб президента ФБР Анатолия Пегова. Впереди было столько идей и проектов, которые мы постараемся воплотить в жизнь уже без него», — говорится в пресс-релизе федерации.

В ФБР также выразили соболезнования супруге, родным и близким Дмитрия, сообщив, что федерация возьмет на себя организацию похорон спортсмена, которые состоятся в субботу, 2 июля, в Воронеже.

Дмитрий Степушкин был заслуженным мастером спорта России. В 2005 и 2007 годах он становился обладателем Кубка мира. Кроме того, он четырежды становился призером чемпионата мира, обладал двумя золотыми медалями чемпионатов Европы и шесть раз становился чемпионом России.