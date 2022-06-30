Несовершеннолетняя попала в больницу после посещения салона красоты в Москве

Несовершеннолетнюю девушку госпитализировали в Москве после процедуры в салоне красоты. По информации «Известий», она пострадала при окрашивании волос.

Девушка получила химический ожог головы первой степени и попала в хирургическое отделение больницы.

В ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

В июле прошлого года 23-летнюю девушку госпитализировали в Москве после липосакции, которую ей провели в одной из столичных клиник.

На следующий день после операции она почувствовала слабость и вызвала врача. Специалисты диагностировали у девушки септический шок. В больницу она попала в тяжелом состоянии.