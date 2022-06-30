Пусть горит там что попало: в Мьянме сожгли наркотики на 643 млн долларов

Полиция Мьянмы провела публичное сожжение нескольких партий наркотических веществ на общую сумму 643 млн долларов. Акция прошла в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: TASS/EPA/Nyein Chan Naing
Наркотики были изъяты в течение предыдущего года в ходе одной из крупнейших антинаркотических операций в Юго-Восточной Азии
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Фото: Global Look Press/Xinhua/U Aung
Публичное сожжение препаратов проходило на полигоне рядом с городом Янгоном
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Фото: Global Look Press/Xinhua/U Aung
Среди уничтоженных наркотических средств были 172 тонны чистого метамфетамина и 1 млрд таблеток на его основе
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Фото: Global Look Press/Xinhua/U Aung
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков отмечается с 1989 года
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Фото: TASS/EPA/Nyein Chan Naing
Мешки с героином были облиты легковоспламеняющейся жидкостью и подожжены
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Фото: TASS/EPA/Nyein Chan Naing
Сотрудники полиции, облаченные по случаю мероприятия в парадную форму, сфотографировали изъятое на память
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Фото: TASS/EPA/Nyein Chan Naing
Перед началом церемонии состоялся торжественный парад барабанщиц
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Фото: TASS/EPA/Nyein Chan Naing
Территория, где происходило сожжение, охранялась по периметру полицейским спецназом
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