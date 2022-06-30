Пусть горит там что попало: в Мьянме сожгли наркотики на 643 млн долларов

Пусть горит там что попало: в Мьянме сожгли наркотики на 643 млн долларов 2022-06-30 11:15:46 2022-06-30 11:15:46 2022-06-30 11:15:46 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Акция прошла в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

30 июня 2022, 12:25 0

Слайдами Списком На весь экран Фото: TASS/EPA/Nyein Chan Naing Полиция Мьянмы провела публичное сожжение нескольких партий наркотических веществ на общую сумму 643 млн долларов. Акция прошла в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Подробности — в фотогалерее «Известий» На весь экран Фото: TASS/EPA/Nyein Chan Naing Наркотики были изъяты в течение предыдущего года в ходе одной из крупнейших антинаркотических операций в Юго-Восточной Азии На весь экран Фото: Global Look Press/Xinhua/U Aung Публичное сожжение препаратов проходило на полигоне рядом с городом Янгоном На весь экран Фото: Global Look Press/Xinhua/U Aung Среди уничтоженных наркотических средств были 172 тонны чистого метамфетамина и 1 млрд таблеток на его основе На весь экран Фото: Global Look Press/Xinhua/U Aung Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков отмечается с 1989 года На весь экран Фото: TASS/EPA/Nyein Chan Naing Мешки с героином были облиты легковоспламеняющейся жидкостью и подожжены На весь экран Фото: TASS/EPA/Nyein Chan Naing Сотрудники полиции, облаченные по случаю мероприятия в парадную форму, сфотографировали изъятое на память На весь экран Фото: TASS/EPA/Nyein Chan Naing Перед началом церемонии состоялся торжественный парад барабанщиц На весь экран Фото: TASS/EPA/Nyein Chan Naing Территория, где происходило сожжение, охранялась по периметру полицейским спецназом