В МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция главы ГИБДД Михаила Черникова. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция главы ГИБДД Михаила Черникова. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «О реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения и принимаемых мерах по снижению аварийности в Российской Федерации». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
На вопросы журналистов отвечает начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Юрьевич Черников.