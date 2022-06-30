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Умер ректор Высшей школы сценических искусств Полянкин

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Фото: ВШСИ
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Ректор Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолий Полянкин скончался в Москве. Об этом «Известиям» 30 июня сообщил его адвокат.

«Родные просили сообщить, что вчера Полянкин Анатолий Евсеевич умер», — сказал он.

По словам супруги ректора, его здоровье резко ухудшилось после задержания весной этого года.

В декабре 2021 года после заявления работающего тогда худрука ВШСИ Константина Райкина и проведения проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. 15 апреля этого года Бабушкинский суд Москвы отправил Анатолия Полянкина под домашний арест до 3 мая, вменив ему ст. 158 ч. 4: «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

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