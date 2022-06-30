Умер ректор Высшей школы сценических искусств Полянкин

Ректор Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолий Полянкин скончался в Москве. Об этом «Известиям» 30 июня сообщил его адвокат.

«Родные просили сообщить, что вчера Полянкин Анатолий Евсеевич умер», — сказал он.

По словам супруги ректора, его здоровье резко ухудшилось после задержания весной этого года.