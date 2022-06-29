Суд в Воронеже оставил бывшего ректора ВГТУ в СИЗО

Воронежский облсуд оставил в силе решение Ленинского районного суда о заключении бывшего ректора Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергея Колодяжного в СИЗО. Об этом в среду, 29 июня, сообщает корреспондент ИА «Абирег» из зала суда.

При этом до конца мая мерой пресечения для мужчины был запрет определенных действий. Однако он нарушил запрет на общение с другими фигурантами уголовного дела.

Уголовное дело в отношении ректора возбудили в марте 2020 года. Тогда же Колодяжного отправили под арест. Однако через год меру пресечения изменили на домашний арест, а после — на запрет определенных действий.

По информации следствия, Колодяжный мог похитить более 58 млн рублей через начисление премий сотрудникам ВГТУ.