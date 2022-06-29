Врачи в Подмосковье провели сложную операцию 100-летней пациентке

Врачи в Московской области провели сложную операцию 100-летней пациентке с переломом бедра. Об этом в среду, 29 июня, сообщила пресс-служба правительства региона.

Пожилая женщина поступила в травматологическое отделение Московской областной больницы имени профессора Розанова. У нее был диагностирован перелом бедренной кости.

Как отмечает телеканал «360», женщина является коренной жительницей Подмосковья, она родилась в Наро-Фоминске, в военные годы служила в партизанском отряде. Вредных привычек не имеет, к врачам обращалась крайне редко. Травму она получила, когда вышла на балкон, где у нее закружилась голова.

Любая операция в таком возрасте — это серьезный риск, поэтому пенсионерку долго готовили, осматривали и обследовали. В итоге врачи решили, что операция необходима. Ее провели аккуратно и успешно. Сейчас Татьяна Алексеевна идет на поправку, уже может сидеть и вставать. В реабилитации ей помогают родственники.

Она уже выписана, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Как рассказал проводивший операцию лечащий врач — травматолог-ортопед Артем Андреевич Архипов, это была не самая пожилая пациентка: несколько лет назад врачи прооперировали 103-летнюю женщину.

28 июня пресс-служба Минздрава Подмосковья сообщила, что в Щелковском перинатальном центре врачи спасли ребенка с редкой патологией. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», детские хирурги спасли новорожденного с гастрошизисом. Это тяжелая патология, при которой у плода внутриутробно не формируется передняя стенка брюшной полости и органы желудочно-кишечного тракта находятся снаружи. Сообщается, что сейчас ребенок вместе с матерью проходит реабилитацию, набирает вес и восстанавливается.

Также 28 июня стало известно, что врачи в Московской области спасли от инвалидности 81-летнего пациента, в чьей голове была обнаружена опухоль размером с яблоко. Отмечается, что пациент уже встал на ноги после операции. Опухоль оказалась доброкачественной, пациента выписали из больницы под наблюдение врача.