Реклама
Прямой эфир
Общество
Врачи в Подмосковье провели сложную операцию 100-летней пациентке
Мир
Австралия планирует утвердить планы создания флота атомных подлодок в марте
Мир
Отлученная от причастия на родине Нэнси Пелоси получила его в Ватикане
Мир
НАТО обеспечит перевооружение Украины на оружие альянса
Происшествия
В результате падения вертолета в Якутии есть раненые
Мир
Сирия приняла решение признать независимость ДНР и ЛНР
Мир
В офисе Зеленского заявили о нежелании НАТО видеть Украину в альянсе
Мир
Путин подарил Бердымухамедову сабли, скульптуру и шахматы
Мир
В Китае допустили отказ НАТО от прямой защиты Литвы
Мир
США за 100 дней заморозили российских активов на $330 млрд
Экономика
Бизнес предупредил о риске роста цен на товары

Врачи в Подмосковье провели сложную операцию 100-летней пациентке

0
Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врачи в Московской области провели сложную операцию 100-летней пациентке с переломом бедра. Об этом в среду, 29 июня, сообщила пресс-служба правительства региона.

Сверхштатная единица: Минздрав хочет увеличить число эпидемиологов
Специалисты по борьбе с распространением вирусов могут появиться в каждой поликлинике и больнице

Пожилая женщина поступила в травматологическое отделение Московской областной больницы имени профессора Розанова. У нее был диагностирован перелом бедренной кости.

Как отмечает телеканал «360», женщина является коренной жительницей Подмосковья, она родилась в Наро-Фоминске, в военные годы служила в партизанском отряде. Вредных привычек не имеет, к врачам обращалась крайне редко. Травму она получила, когда вышла на балкон, где у нее закружилась голова.

Любая операция в таком возрасте — это серьезный риск, поэтому пенсионерку долго готовили, осматривали и обследовали. В итоге врачи решили, что операция необходима. Ее провели аккуратно и успешно. Сейчас Татьяна Алексеевна идет на поправку, уже может сидеть и вставать. В реабилитации ей помогают родственники.

Она уже выписана, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Как рассказал проводивший операцию лечащий врач — травматолог-ортопед Артем Андреевич Архипов, это была не самая пожилая пациентка: несколько лет назад врачи прооперировали 103-летнюю женщину.

28 июня пресс-служба Минздрава Подмосковья сообщила, что в Щелковском перинатальном центре врачи спасли ребенка с редкой патологией. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», детские хирурги спасли новорожденного с гастрошизисом. Это тяжелая патология, при которой у плода внутриутробно не формируется передняя стенка брюшной полости и органы желудочно-кишечного тракта находятся снаружи. Сообщается, что сейчас ребенок вместе с матерью проходит реабилитацию, набирает вес и восстанавливается.

Также 28 июня стало известно, что врачи в Московской области спасли от инвалидности 81-летнего пациента, в чьей голове была обнаружена опухоль размером с яблоко. Отмечается, что пациент уже встал на ноги после операции. Опухоль оказалась доброкачественной, пациента выписали из больницы под наблюдение врача.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022