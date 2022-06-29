Атаки на портал госуслуг идут почти каждый день

Министерство цифрового развития РФ последние несколько месяцев фиксирует хакерские атаки на Госуслуги. Портал пытаются взломать практически каждый ден, передает телеканал «Известия». Несколько кибератак было из-за рубежа, в том числе с IP-адресов, замаскированных под российские. Однако, по данным ведомства, ни одна такая атака не достигла своей цели и портал продолжает функционировать в штатном режиме.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.