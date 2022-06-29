Виктория Абрамченко возглавит жюри премии «Экология — дело каждого»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко возглавит жюри II Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» и выберет обладателя Гран-при.

«Премия «Экология — дело каждого» показала свою актуальность и востребованность у молодежи. Благодаря ей дети получили возможность обращать внимание взрослых на экологические проблемы своего поселка, города, региона, предлагать решения и воплощать собственные идеи в жизнь. Такая поддержка дарит ребятам уверенность в своих силах и заряжает желанием быть активными и ответственными людьми. В этом году число участников уже достигло рекорда: только за три месяца приема заявок почти 10 тыс. участников из всех регионов России и 17 зарубежных стран. Победит сильнейший, именно он и получит Гран-при», — отметила Виктория Абрамченко.

В состав жюри премии 2022 года войдут руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, российский ученый, ведущий телепрограммы «В мире животных» Николай Дроздов, знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, народный художник РФ Никас Сафронов, заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков. Состав жюри продолжает формироваться.

«Участники премии вложили немало труда, чтобы показать, какое отношение к природе они хотят видеть. Теперь наша задача сделать так, чтобы их голоса были услышаны. Пусть взрослые, глядя в глаза ребенку, остановятся и сделают осознанный шаг в сторону экологии», – сказала Светлана Радионова.

Менее чем за три месяца 2022 года в адрес премии «Экология — дело каждого» поступило рекордное количество заявок — почти 10 тыс. работ от детей и подростков из всех регионов России и 17 зарубежных стран, среди которых Китай, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Венесуэла, Великобритания, Германия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Эстония и другие.

В премии участвуют дети и подростки от 6 до 17 лет в девяти номинациях. Семь из них индивидуальные и две командные. В индивидуальном первенстве творческие работы принимаются в номинациях «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение». Команды смогут побороться за победу в номинациях «Экосемья» и «Экошкола». Подать заявку для участия во втором сезоне проекта можно до 1 октября 2022 года на сайте премии www.экологияделокаждого.рф. Итоги будут известны в ноябре после завершения работы жюри. В каждой номинации будут определены победители, занявшие I, II и III места, и один обладатель Гран-при премии, которого выберет председатель жюри — вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Дополнительно будут определены дети, которые удостоятся специальных призов от жюри. Кроме того, самые активные участники премии получат бесплатную путевку в выездной экологический лагерь ВДЦ «Орленок». Среди подарков — смартфоны, планшеты, ноутбуки, путевки на Черное море.

Международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого» учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 31 марта 2021 года для экологического просвещения, повышения экологической культуры и грамотности молодежи, выявления талантливых участников, развития общественной активности детско-юношеских волонтерских организаций, осуществления экологического просвещения детей и подростков.

В первый год существования проекта поступило почти 10 тыс. заявок от детей и подростков из всех регионов России и 28 стран мира.