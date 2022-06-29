Первый этап выплат субсидий авиакомпаниям РФ за возврат билетов завершен

В России завершился первый этап выплат субсидий авиакомпаниям за вынужденный возврат билетов. Рейсы отменялись из-за временных ограничений работы аэропортов на юге и в центральной части страны, сообщает телеканал «Известия». В апреле из Резервного фонда правительства РФ на выплаты выделили 19,5 млрд рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.