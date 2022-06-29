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ЦБ разрешит клиентам банков ограничивать онлайн-операции с 1 октября

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Центральный банк России с 1 октября разрешит клиентам банков ограничивать онлайн-операции, передает телеканал «Известия». Люди смогут устанавливать лимит на максимальную сумму для одной транзакции и на определенный период времени. Запрет можно установить как на отдельные услуги (переводы и онлайн-кредитование), так и на все операции. Сервис будет бесплатным, отменить или изменить ограничение можно будет в любое время. Мера направлена на борьбу с мошенничеством.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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