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Останки погибшего в годы ВОВ летчика нашли в Псковской области

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В Псковской области обнаружены останки летчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Самолет Як-9Т был сбит над озером Смертным.

В подъеме участвует водолазная группа из Твери, а также поисковые отряды, представители Русского географического общества и экспедиционный центр министерства обороны РФ. Примерное место падения самолета в Новосокольническом районе показал очевидец события. Еще зимой специалисты прошли по льду водоема с аппаратурой и обнаружили точку падения. На прошлой неделе удалось найти фрагменты крыла и приборной панели, обшивки и двигателя.

В ходе осмотра места падения обнаружены останки летчика. Он погиб в звании младшего лейтенанта. Водолазам удалось найти погоны, планшет с документами и подшлемник, пишет Псковское агентство информации.

Ранее сообщалось, что в Сибири удалось поднять из земли элементы американского истребителя «Аэрокобра» времен Великой Отечественной войны. Самолет был поставлен в Советский Союз по ленд-лизу. Поисковики установили место падения еще три года назад, но тогда удалось поднять лишь останки пилота. Сам истребитель впечатался в грунт от сильного удара.

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