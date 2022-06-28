Из ТЦ в Сыктывкаре эвакуировали 200 человек из-за короткого замыкания

В ТЦ «Макси» в Сыктывкаре сработала пожарная сигнализация. Из здания были эвакуированы 200 человек. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает ИА «Комиинформ».

Инцидент произошел около 14.00. Сообщение о срабатывании сигнализации поступило в пожарно-спасательную службу города. Из здания вывели персонал и посетителей.

Специалисты выяснили, что на втором этаже произошло короткое замыкание в электрощите, без последующего горения. После этого ТЦ снова открыли для посещения.

Ранее вечером воскресенья стало известно об эвакуации 65 посетителей торгово-развлекательного центра «Алые паруса» на улице Калинина во Владикавказе из-за пожара. Возгоранию присвоили второй ранг сложности.