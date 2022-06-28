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«Законодательство о земле и недвижимости» обсудят на ПМЮФ-2022

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Совершенствование нормативно-правовой базы для повышения эффективности использования земли и развития территорий обсудят в ходе сессии «Законодательство о земле и недвижимости» на Х Петербургском международном юридическом форуме.

Какие меры необходимы для гарантии прав граждан, бизнеса и органов власти в сфере земли и недвижимости? Какие законы будут соответствовать потребностям общества? Как сократить инвестиционно-строительный цикл и создать безбарьерную среду для инвестиций в стройку, обеспечив сбалансированное развитие территорий? На эти вопросы ответят эксперты Росреестра и Минстроя России, депутаты Государственной думы, представители субъектов РФ, а также бизнес- и профессионального сообщества.

«За последние два года с участием ведомства принято 36 федеральных законов в сфере земли и недвижимости в интересах людей. Мы руководствуемся подходом – изменения должны быть своевременными и понятными. Обязательно сопровождаем все решения: консультируем граждан, представителей бизнеса и органы власти, разъясняем новые механизмы, используя все каналы коммуникации», — заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Сессия «Законодательство о земле и недвижимости» пройдет 29 июня в 12:15 в конференц-зале Е11.

Подробную деловую программу можно найти на официальном сайте Форума: legalforum.info

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