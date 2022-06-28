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Европейские компании ускорили темпы закачки газа в ПХГ

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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Европейские компании после некоторого снижения вновь ускорили темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). Это следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE) и сообщения компании «Газпром», которые приводятся по состоянию на вторник, 28 июня.

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Общий объём газа в европейских ПХГ превысил 60 миллиардов кубометров. Их средний уровень заполненности на газовые сутки 26 июня (закончились в 7.00 мск 27 июня) составляет 57,12%. За день показатель вырос на 0,44 п.п., тогда как на прошлой неделе этот прирост снижался до июньского минимума — 0,26 п.п.

По сообщению «Газпрома», завершились плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», запланированные на период с 21 по 28 июня. Транспортировка газа по нему возобновилась с вечера понедельника.

В то же время поставки по «Северному потоку» и украинской газотранспортной системе (ГТС) ожидаются на уровне прошлых дней, суммарно выше 100 миллионов кубометров в сутки. Так, заявки на газовые сутки 28 июня, согласно сайту оператора «Северного потока», составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки накануне. Прокачка через Украину также остаётся на уровне предыдущих дней.

Ранее, 14 июня, «Газпром» сообщал о сокращении поставок по газопроводу «Северный поток». Причиной тому называлось то, что компания Siemens не вернула после ремонта газовые турбины. Кроме того, в июне было запланировано техническое обслуживание газопровода.

Из-за запланированной на июль инспекции прокачку газа по «Северному потоку» приостановят на срок в две недели. Это может также привести к тому, что в этот период в хранилища поступит меньше газа.

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