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На пожарах в Удмуртии за месяц погибли 13 человек

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На территории Удмуртии с 23 мая по 24 июня зафиксировано 143 техногенных пожара, погибли 13 человек. Об этом руководитель республиканского ГУ МЧС России Петр Фомин сообщил на аппаратном совещании в правительстве.

По его словам, причиной пожаров с трагическим исходом в 45% стало неосторожное обращение с огнем, а в 24% — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Различные травмы при возгораниях также получили 13 человек, а спасти удалось еще 30.

Как уточняет udm-info.ru, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество техногенных пожаров в Удмуртии снизилось на 39%.

Кроме того, на территории республики за месяц зарегистрировано 68 возгораний сухой травы. Это на 72% меньше, чем в предыдущем году. Из них 27 произошло в Завьяловском районе и семь — в Ижевске.

Также отмечается существенное снижение числа лесных пожаров. За месяц их произошло всего три, а за тот же период 2021-го было зафиксировано 56.

Между тем Петр Фомин заявил, что в этом году противопожарные полосы должны были быть выполнены на территории 537 населенных пунктов. На сегодняшний день работы завершены только на 69%.

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