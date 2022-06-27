Пьяный водитель и двое его пассажирок пострадали в ДТП в Ижевске

В Ижевске (Удмуртия) в результате столкновения легковушек пострадали три человека, в том числе ребенок. Как выяснилось, водитель одной из машин находился в состоянии опьянения, сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

Авария произошла в минувшее воскресенье, 26 июня, на пересечении улиц Удмуртская и Лихвинцева. По предварительным данным, 28-летний водитель Mitsubishi Lancer не предоставил преимущество в движении автомобилю Kia и врезался в него.

В результате столкновения пострадал сам водитель Mitsubishi, оказавшийся под воздействием алкоголя, а также его 27-летняя и шестилетняя пассажирки, пишет ИА «Сусанин».

Кроме того, на машине нарушителя были установлены стекла повышенной тонированности. В ГИБДД отметили, что установка подобных стекол подвергает опасности участников дорожного движения.

В отношении автомобилиста составлены административные материалы. Машина помещена на штрафстоянку.