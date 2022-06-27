Мужчины в Китае за пять лет в среднем стали выше на 1 см

В период с 2017 по 2022 годы средний рост жителей Китая (КНР) увеличился, причем мужчины выросли более чем на 1 см. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщил в ходе пресс-конференции официальный представитель государственного комитета по делам здравоохранения КНР Лю Цзиньфэн.

«<…> разрыв между городскими и сельскими жителями в этом вопросе постепенно сокращается. В 2020 году средний рост мужчины в возрасте 18–44 лет составил 169,7 сантиметра, женщин — 158 см, это выше показателей 2015 года на 1,2 см и 0,8 см соответственно», — заявил представитель ведомства. Его слова привели на сайте комитета.

По его словам, во многом положительная динамика демонстрирует постепенное улучшение питания и качества жизни граждан Китая.

В 2016 году журнал China Daily со ссылкой на исследования eLife сообщил, что в период с 1896 по 1996 год граждане Китая выросли в среднем на 10 см.