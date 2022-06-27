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Интернет-звезды встретятся с подписчиками на VK Fest

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Фото: commons.wikimedia.org/Okras
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Гости самого масштабного городского open air фестиваля этого лета смогут пообщаться со знаменитостями, сделать селфи и даже примерить на себя роль блогера под чутким руководством своих кумиров. В VK Fest будет участвовать более 35 блогеров, среди которых Лиза Анохина, Лина Подлужная, Некоглай, Саша Монтаг, Сеня и Абрикоса и др.

Место встречи с интернет-кумирами — традиционная для VK Fest зона «Блогеры». Она будет работать и в московском парке Горького и в петербургском парке 300-летия. Кроме классических селфи-сессий и ответов на вопросы подписчиков ждет новая активность: они смогут оказаться на сцене вместе со своими кумирами и попробовать себя в роли самого настоящего лидера мнений. Кроме того, в блогерской зоне тоже будет музыка — звезды онлайна исполнят свои треки, которые так популярны в коротких вертикальных видео.

Гостей VK Fest будут ждать AKMAL’, Алексей Столяров, Анастасия Кош, Анна Толстова, BITTUEV, Karna.val, Василиса Кедрова, Виталий Сидельников, Germanglas, Golysheva, DAVA, Дан Подлецкий, Даник, Егор Шип, Егорик, ERSHOV, XTV, KARA KROSS, Катя Адушкина, Коннор Чек, Лиза Анохина, Лина Подлужная, Лукьянова, Макс Брандт, Милана Хаметова, Mosqvin, Некоглай, Никита Нагорный, Раиль Арсланов, Самира Мустафаева, Саша Монтаг, Сеня и Абрикоса, Супер Стас, tenderlybae, Xolidayboy, Эвелина Lyna Com, Юля Гаврилина, Яна Зенина и другие популярные интернет-герои. Список будет пополняться: аккредитация для блогеров, желающих присоединиться к VK Fest, уже доступна в официальном сообществе фестиваля во «ВКонтакте».

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK: «Вот уже семь лет VK Fest объединяет пользователей, блогеров, артистов, спортсменов, комиков и танцоров. «ВКонтакте» всегда остается рядом, сохраняя прочную атмосферу дружбы и единства. В этом году VK Fest, выйдя за пределы сразу двух столиц, станет крупнейшим open air этого лета и соберет в одном месте десятки тысяч единомышленников. Мы уверены, что фестиваль станет местом для еще большего числа фанатов блогеров, музыки, развлечений и жаркого лета».

В конце мая VK Fest объявил список артистов и блогеров, которые выступят на фестивале. Новинки и популярные песни исполнят Баста, PHARAOH, Звери, Zivert, FEDUK, L’One, МакSим, Антоха MC и другие музыканты.

VK Fest пройдет при поддержке организационного партнера «Радио Record» с 23 по 24 июля в Москве, Санкт-Петербурге и «Сириусе» (Сочи) — вход в «Сириус» свободный, но можно приобрести VIP-билеты и расположиться на многоуровневом подиуме с отличным видом на сцену и отдельным баром.

Впервые фестиваль состоится в формате digital-моста: трансляция выступлений будет идти одновременно во всех городах VK Fest. Билеты на фестиваль в Москве и Петербурге доступны на vk.cc/tickets.

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