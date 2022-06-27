Режим ЧС ввели в районе Якутии из-за лесных пожаров

В Томпонском районе Якутии введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на республиканское правительство.

С 27 июня действует режим ЧС муниципального характера. На территории Томпонского района действует семь лесных пожаров. На заседании оперативного штаба республики особый режим также рекомендовано ввести в Усть-Майском районе, где действует три лесных пожара.

Введение режима ЧС позволяет привлечь к тушению пожаров силы и средства в рамках межрегионального маневрирования. На текущий момент в Якутии задействованы 260 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы Амурского, Приволжского, Читинского и Якутского отделений Авиалесоохраны. В ближайшее время ожидается прибытие еще 160 человек.

По последним данным, в республике действует 35 лесных пожаров, их общая площадь составляет почти 78,9 тыс. га. За минувшие сутки выявлено восемь возгораний площадью 594,5 га. Удалось ликвидировать два пожара, площадь которых составляла почти 2 тыс. га.