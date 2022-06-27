Комитет Госдумы одобрил наказание до 7 лет тюрьмы за выезд россиян с допуском к гостайне

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал поправку в Уголовный кодекс (УК) о введении наказания до семи лет лишения свободы за выезд из России гражданину, допущенному к гостайне.

Поправкой предлагается дополнить ст. 283.2 «Нарушение требований по защите государственной тайны» УК Российской Федерации. За выезд из России имеющему допуск к гостайне будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Также в этот день депутаты поддержали поправки ко второму чтению, согласно которым переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта равноценен присоединению к его войскам и будет приравниваться к государственной измене.

Проект о наказании за участие в военных действиях против РФ и шпионаж был одобрен Госдумой в первом чтении 14 июня. За участие россиян в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов РФ может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

Как добавляет «Газета.Ru», за незаконное перемещение или пересылку носителей, содержащих гостайну, предусмотрен штраф либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Если призывы к этим действиям распространяются через СМИ или интернет, срок может вырасти до пяти лет.

Законопроект был внесен 25 мая. Инициатором стала группа парламентариев во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.