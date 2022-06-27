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Новое арт-пространство построили из морских контейнеров в Мурманске

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В Мурманске открыли новый культурный хаб «Контейнер-холл». Единое двухэтажное помещение с переходами построили из морских контейнеров.

Каждый блок выполняет свою функцию. Так, здесь есть творческие мастерские, амфитеатр для кино и выступлений, выставочное пространство, административный и волонтерский корпуса, кафе, зона отдыха и магазин сувениров.

Проект реализовал региональный Центр городского развития при поддержке областного правительства, Мурманского морского порта, АСИ «Молодежь России» и городского отделения Союза художников России. Авторы проекта на форуме «Таврида» получили грант на его реализацию в размере 1,3 млн рублей.

Как пишет ИА «Би-порт», 1 июля в «Контейнер-холле» откроется второй Арктический фестиваль урбан-арта «РОСТ 2022». В числе мероприятий — кинопоказы, концерты, лекции художников и обсуждения.

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