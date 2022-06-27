В ПСБ рассказали об импульсах для социально-экономического развития региона

Проекты устойчивого развития в текущих условиях являются «серьезным импульсом для социально-экономического развития любого региона», заявил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов на Чебоксарском экономическом форуме.

«Происходят экономические преобразования, идет работа над созданием новых российских технологий и импортозамещающей продукции, экспорт и импорт переориентируются на азиатско-тихоокеанский регион. Правительство продолжает принимать решения по стимулированию «зеленой» экономики», — сказал Дроздов, выступая на мероприятии «Стратегическое планирование в призме текущих экономических вызовов».

Он отметил, что проекты устойчивого развития «помогают оптимизировать издержки, поддержать ключевые секторы экономики, создавать экономику замкнутого цикла, эффективно использовать ресурсы».

По словам банкира, ПСБ активно работает в этом направлении: в портфеле банка — финансирование строительства жилой и коммерческой недвижимости по «зеленым» стандартам, поддержка экологического транспорта, энергосбережения на производстве, экологического производства, выпуск «зеленых» облигаций.

Дроздов также рассказал о крупном проекте в Чувашии, где ПСБ профинансировал сделку на рынке электроэнергетики региона в объеме 1,8 млрд рублей. Это, продолжил он, позволит «клиенту реализовать такие масштабные «зеленые» проекты, как строительство энергоцентров, электрозаправочной инфраструктуры для Чувашской республики, а также цифровизировать энергетический комплекс за счет интеллектуальных систем учета в электроэнергетике».

Спикерами на мероприятии также стали глава Чувашии Олег Николаев, зампредседателя кабинета министров региона – министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов, аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова.