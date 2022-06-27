Комитет Госдумы поддержал приравнивание к госизмене переход на сторону противника

Переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта теперь будет расцениваться как присоединение к его войскам и приравниваться к государственной измене. Соответствующие поправки одобрены в понедельник, 27 июня, на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

«Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Утвердить таблицу поправок, рекомендованных к принятию», — говорится в решении комитета.

Поправка будет внесена в законопроект о государственной измене. Ее инициаторами выступили депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Андрей Красов и Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Комитет нижней палаты парламента по госстроительству предложил включить этот законопроект в план рассмотрения во втором чтении 5 июля.

Также предлагается дополнить Уголовный кодекс (УК) РФ ст. 283.2 «Нарушение требований по защите государственной тайны».

Согласно документу, выезд из РФ гражданина, имеющего допуск к государственной тайне, может повлечь лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Кроме того, за незаконное перемещение или пересылку носителей, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, за пределы РФ предусматривается штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишение свободы на срок до четырех лет. За аналогичное преступление, совершенное организованной группой, предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Ранее, 14 июня, Госдума приняла в первом чтении проект о наказании за участие в военных действиях против РФ, а также за шпионаж. Статья о государственной измене дополняется нормой об ответственности за участие граждан РФ в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов России. В частности, госизменой будет считаться переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Россия.

Шпионажем будут считаться передача, сбор, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил России в условиях вооруженного конфликта с участием РФ.