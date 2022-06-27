Эксперты рассмотрят механизмы снижения регуляторной нагрузки на предпринимателей на ПМЮФ

30 июня 2022 года на площадке X Петербургского международного юридического форума пройдет сессия на тему: «Снижение регуляторной нагрузки: оценка затрат на обязательные требования или их систематизация?».

Сессия посвящена вопросам модернизации имеющихся обязательных требований в целях создания благоприятных условий для бизнеса

Участники дискуссии рассмотрят наиболее проблемные с точки зрения предпринимателей требования, поговорят о приемлемом уровне фиксации обязательных требований, обсудят варианты совершенствования структуры регулирования.

«Сегодня назрела необходимость перехода к пересмотру обязательных требований, основанному на оценке затрат на их соблюдение. Особую актуальность этот вопрос приобретает в контексте задачи по предоставлению бизнесу максимальной свободы в целях преодоления периода экономической нестабильности и решения задач импортозамещения», — подчеркнула заместитель министра юстиции Российской Федерации Алиса Безродная.

В мероприятии примут участие заместитель министра юстиции Российской Федерации Алиса Безродная, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев, министр правительства Москвы, начальник главного контрольного Управления г. Москвы Евгений Данчиков, заместитель директора Института государственного и муниципального управления НИУ «Высшая школа экономики» Андрей Кашанин и экономический обозреватель Алексей Бобровский.

Подробную деловую программу можно найти на официальном сайте форума: legalforum.info